PSG : Au Real ou au Barça, Mbappé aurait pris la porte

Par Eric Bethsy

Choqué par le traitement de faveur accordé à Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, Pascal Dupraz a critiqué la direction francilienne. Pour l’ancien coach de l’AS Saint-Etienne, l’attaquant français n’aurait jamais bénéficié de tels privilèges au Real Madrid ou au FC Barcelone.

Le comportement de Kylian Mbappé agace. Depuis quelques semaines, l’attaquant du Paris Saint-Germain ne cache pas son mécontentement sur le terrain, dans ses déclarations et sur les réseaux sociaux. En cause, les promesses non-tenues par ses supérieurs sur le marché des transferts. Insuffisant pour convaincre la plupart des observateurs qui ne comprennent pas ses états d’âme. Mais de son côté, Pascal Dupraz accuse plutôt le club de la capitale coupable selon lui d’avoir accordé trop de pouvoir à sa star.

🗣💬 "Mbappé n'est pas coupable, mais les dirigeants sont irresponsables de donner autant de pouvoir à un joueur. Ce n'est pas logique qu'on acquiesce à tout ce que désire un joueur de 23 ans."



Pascal Dupraz estime que le PSG paye aujourd'hui sa gestion de Mbappé.

« Kylian Mbappé n'est pas coupable, a tranché le chroniqueur de RMC. Ce garçon a 23 ans. On lui donne tout : l'argent et le pouvoir. Fatalement, les dirigeants allaient prendre le boomerang dans la gueule. Kylian Mbappé n'est pas coupable. Par contre, les dirigeants sont irresponsables de donner autant de pouvoir à un joueur comme celui-ci, bien qu'il soit promis à être le meilleur joueur du monde. C'est le terrain qui va régler le problème du Paris Saint-Germain, et le talent de Mbappé, on l'espère, mais ce n'est pas logique qu'on acquiesce à tous les désirs d'un joueur de 23 ans. »

Messi et Ronaldo avaient pris un stop

« L'argent, c'est déjà suffisant. Mais lui donner le pouvoir, lui dire qu'on va prendre un grand attaquant, lui dire qu'on va virer Neymar... Lionel Messi faisait aussi la loi au FC Barcelone ? Pas de la même manière, a comparé Pascal Dupraz. A un moment donné, quand Lionel Messi a voulu prolonger, ils ont dit : "Stop, c'est trop cher pour nous. " Et ça a été exactement pareil pour Cristiano Ronaldo (au Real Madrid, ndlr). » Le Paris Saint-Germain, lui, ne s’est pas fixé de limites pour conserver son buteur. Ce que le champion de France commence peut-être à regretter.