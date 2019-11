PSG : Attendez mars avant d'enterrer Cavani

Dans : PSG.

Mauro Icardi fragilisé par un petit pépin physique, Kylian Mbappé et Neymar absents sur blessure, Edinson Cavani sera titulaire ce samedi sur la pelouse de Brest.

Un rendez-vous important pour l’Uruguayen, qui n’a pas été aligné dans le 11 de départ depuis son retour de blessure. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG est clairement derrière Icardi aux yeux de Thomas Tuchel, et il a intérêt à rapidement rectifier le tir s’il veut semer le doute dans l’esprit de son entraineur. Mais du côté de l’entourage de l’Uruguayen, si on n’apprécie bien évidemment pas cette situation, on ne s’inquiète pas outre mesure. L’ancien napolitain a besoin de rythme et de confiance, et cela va venir avec l’enchainement des matchs. Et surtout, les grosses rencontres sont dans plus de trois mois, et le PSG n’a encore jamais eu son équipe type à disposition.



« Cela n’était jamais arrivé à Edi dans toute sa carrière (5 matchs débutés sur le banc consécutivement). Après, il n’est pas allé se plaindre à l’entraîneur ni à la direction. Il n’aime pas jouer remplaçant, mais si tu es en colère contre l’entraîneur, tu es perdant. Et de toute façon, il sait qu’au PSG la réalité de novembre n’est pas toujours celle de février ou mars », a confié l’un de ses proches au Parisien. Une bonne manière d’aborder le problème pour la saison en cours, avec le but secret de bien terminer son aventure parisienne, lui qui est en fin de contrat au mois de juin prochain.