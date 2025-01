PSG ‍: Asensio reçoit quatre offres en bois

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très peu utilisé par Luis Enrique ces dernières semaines, Marco Asensio a de fortes chances de quitter le PSG lors du mercato même si pour l’instant, les offres de gros clubs européens se font rares.

Des intérêts de West Ham ou encore d’Aston Villa ont timidement été évoqués pour Marco Asensio mais pour l’instant, le mercato de l’international espagnol est bien calme. Et cela ne fait pas les affaires du Paris Saint-Germain qui, après avoir finalisé le départ de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin, aimerait voir ses autres indésirables quitter le club eux aussi. Cela concerne Milan Skriniar bien sûr, convoité par la moitié du continent selon la presse mais qui n’a toujours pas bougé un orteil cet hiver, et donc Marco Asensio. L’ancien joueur du Real Madrid n’entre plus dans les plans de Luis Enrique et son départ est vivement souhaité.

☎️ Marco Asensio quiere irse del PSG y Real Betis, Mallorca, Real Sociedad y Villarreal están interesados en su fichaje.#Transfers #Mercato pic.twitter.com/5DcvpufFRr — Aaron Domínguez (@Aaronvalden77) January 15, 2025

Un message reçu cinq sur cinq par les clubs de Liga, un championnat dans lequel l'Espagnol a une très belle cote. A en croire les informations de l’insider Aaron Dominguez, quatre clubs de Liga sont bouillants pour récupérer Marco Asensio. Problème, on peut légitimement penser qu’aucun ne fera rêver le gaucher du PSG puisque les clubs intéressés sont le Betis Séville, la Real Sociedad, Majorque et Villarreal. Des bons clubs espagnols qui jouent régulièrement le top 6 en Liga mais qui ne sont sans doute pas du calibre espéré par Marco Asensio pour la suite de sa carrière.

Pas de gros clubs européens sur Asensio

Au-delà de l’aspect sportif, on peut imaginer que l’aspect financier va bloquer pour les clubs évoqués quand on sait que l’ancien Merengue perçoit un salaire monumental estimé à 11 millions d’euros par an. Des charges impossibles à assumer pour la Real Sociedad, Villarreal ou le Betis. La solution comme souvent avec le PSG pourrait être de prêter le joueur avec une prise en charge partielle du salaire par le club de la capitale dans le but d’exposer son actif, dans l’espoir qu’il brille pour ensuite le revendre plus facilement. A condition que les destinations proposées conviennent à Marco Asensio, ce dont on peut douter.