PSG : Asensio à Paris, Luis Campos a un plan

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne devrait pas faire de folies cet hiver sur le marché des transferts. Néanmoins, les champions de France seront à l'affût en cas de belles opportunités.

A Paris, on se prépare doucement mais sûrement à la reprise de la Ligue 1, qui aura lieu le 28 décembre prochain. Le PSG recevra Strasbourg au Parc des Princes, mais amputé de nombreux joueurs. Surprise, Kylian Mbappé devrait bel et bien être présent, lui qui a décidé de reprendre l'entrainement dès ce mercredi. En plus de la reprise de la compétition, le PSG va également devoir être attentif au mercato d'hiver. Si Luis Campos aimerait toujours recruter un défenseur central, l'arrivée d'un joueur offensif n'est pas exclue. Et à en croire les informations de Mundo Deportivo, les champions de France sont intéressés à l'idée de récupérer un joueur du Real Madrid.

Marco Asensio, nouvel espagnol à Paris ?

En effet, le média espagnol indique que le PSG suit de près la situation de Marco Asensio. En fin de contrat en juin prochain, l'Espagnol est à la recherche d'un nouveau défi, lui qui est en situation d'échec depuis de nombreux mois chez les Merengue. L'objectif du PSG serait de récupérer Asensio gratuitement l'été prochain, même si un mouvement cet hiver n'est pas exclu. Luis Campos est un fan du joueur espagnol, capable d’intégrer la rotation du PSG sans baisser le niveau de l'équipe. Il serait un recrutement à moindre frais et viendrait compenser l'échec dans le dossier Marcus Rashford, qui aurait prolongé son contrat d'une saison avec Manchester United malgré sa fin de contrat en juin 2023. Marco Asensio, auteur de 250 matchs pour 52 buts et 27 passes décisives avec le Real Madrid, pourrait apporter de grands services au PSG dans le futur. A 26 ans, le natif de Palma a remporté 3 Ligue des champions avec le Real Madrid et s'est révélé être un joueur décisif pour les Merengue. Une arrivée à Paris lui permettrait de relancer un carrière en chute libre depuis le retour de Carlo Ancelotti au Real Madrid.