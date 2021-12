PSG : Arthur contre Icardi, un échange imminent ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs semaines, la presse italienne persiste au sujet de l’intérêt de la Juventus Turin pour l’attaquant du PSG, Mauro Icardi.

En manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain durant la première partie de saison, Mauro Icardi a-t-il réellement une chance de quitter le club de la capitale pour la Juventus Turin au mercato hivernal ? Tout dépendra sans doute de la capacité du PSG à le remplacer -ou non- au mois de janvier. Dans cette optique, le nom de Karim Adeyemi circule beaucoup, mais l’international allemand est également ciblé par le Borussia Dortmund ou encore le FC Barcelone. Quoi qu’il en soit, la Juventus Turin continue de travailler activement sur le recrutement de Mauro Icardi. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la piste de l’ancien capitaine de l’Inter Milan est très sérieuse pour la Juventus Turin, qui réfléchit à un prêt avec ou sans option d’achat pour recruter Mauro Icardi au mercato de janvier.

Arthur ouvert à un départ au PSG ?

Contrairement à ce qui est affirmé jusqu’à présent par les médias français dans ce dossier, l’entourage de Mauro Icardi aurait ouvert la porte à un départ à la Juventus Turin, même si le prêt ne comporte pas de certitude concernant l’option d’achat. De quoi sérieusement envisager un départ de l’Argentin dans les semaines à venir. De plus, la Gazzetta apporte une information supplémentaire dans ce dossier et elle concerne un joueur qui pourrait faire le chemin inverse en la personne du milieu de terrain brésilien Arthur. Après avoir été impliqué dans un échange avec Pjanic, l’ex-joueur du FC Barcelone ne serait pas contre un départ de la Juventus Turin et son nom a été cité au Paris Saint-Germain. Un échange entre Arthur et Icardi est envisageable et des « nouvelles sont attendues » dans les jours à venir pour en savoir plus sur la faisabilité de ce deal d’envergure au mois de janvier.