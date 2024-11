PSG ‍: Arsenal et City relancent la guerre pour Kolo Muani

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'hiver prochain promet d'être mouvementé au PSG. Le club de la capitale pourrait notamment se débarrasser de Randal Kolo Muani.

Le PSG compte faire quelques rectifications l'hiver prochain lors du marché des transferts. Luis Enrique aimerait notamment recruter en défense mais aussi au poste d'ailier. Concernant les départs, il se dit que Randal Kolo Muani est concerné. L'ancien du FC Nantes ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique. Et si RKM a récemment indiqué à Téléfoot son désir de rester au Paris Saint-Germain, la réalité pourrait bien le contraindre à revoir ses plans. Mais qu'il se rassure, Kolo Muani ne manquera pas d'offres s'il décidait de quitter le navire francilien. Son profil plait notamment beaucoup en Premier League, là où deux mastodontes veulent le signer.

Kolo Muani, la Premier League insiste

Selon les informations de TBR Football, Arsenal et Manchester City ont en effet supervisé Randal Kolo Muani lors de ses apparitions avec l'équipe de France en Ligue des Nations face à Israël et l'Italie. Les Gunners sont plus que chauds à l'idée de tenter le coup pour le recruter cet hiver. Mikel Arteta cherche un nouvel attaquant et la possibilité de récupérer RKM en prêt, avec ou sans option d'achat, est validée par le coach espagnol. Outre Arsenal et Manchester City, la Juve et l'Atlético Madrid rodent aussi pour boucler l'opération. Il sera intéressant de voir comment les semaines avant le début du marché des transferts vont se passer, surtout avec le retour de blessure de Gonçalo Ramos. Le Portugais a aussi gros à jouer, notamment lors des rencontres de Ligue des champions. La campagne en C1 est pour le moment ratée par le club de la capitale et ce dernier a besoin de retrouver une efficacité digne de ses ambitions.