La Juve sur Kolo Muani, le PSG ne va pas aimer du tout

Par Mehdi Lunay

Malgré son statut de remplaçant au PSG et son manque de confiance, Randal Kolo Muani séduit beaucoup de clubs au mercato. C'est désormais le cas de la Juventus. Pourtant, cela ne garantit pas un transfert onéreux aux Parisiens.

Randal Kolo Muani a tout de la catastrophe industrielle au PSG. Recruté pour plus de 80 millions d'euros à l'été 2023, l'attaquant français n'a pas réalisé des performances à la hauteur de cette mise élevée. Sa première saison parisienne s'est conclue sur un total de 6 buts seulement en Ligue 1 malgré une place de titulaire la majeure partie du temps. Cette saison, il n'émarge qu'à 2 buts mais il a surtout quitté le onze de départ. Kolo Muani manque de temps de jeu au PSG alors qu'il s'est imposé comme le titulaire d'attaque en Equipe de France. Maladroit, l'ancien nantais n'est pas à l'aise dans le collectif de Luis Enrique. Son départ est plus que jamais d'actualité.

Avec la Juve, le PSG espère bien vendre Kolo Muani

Le transfert de Randal Kolo Muani pourrait se faire dès janvier alors que plusieurs clubs européens convoitent le buteur de 25 ans. Il y a Manchester United et Arsenal en Angleterre, Leipzig en Allemagne et désormais la Juventus en Italie selon les informations de Tuttosport. Le club turinois est un peu juste dans le secteur offensif avec le seul Dusan Vlahovic en pointe. En effet, Arkadiusz Milik s'est blessé au genou en octobre et le Polonais ne reviendra pas sur les terrains avant plusieurs semaines.

Les Bianconeri peuvent-ils faire grimper la facture pour Kolo Muani ? Cela n'en prend pas le chemin. Malgré la forte concurrence sur ce dossier, le PSG n'est même pas sûr d'atteindre 40 millions d'euros soit l'estimation de Kolo Muani sur le célèbre site Transfermarkt. Avec un achat à plus de 80 millions d'euros et le salaire qui va avec, il était quasi impossible de rentabiliser Randal Kolo Muani. En mettant aussi vite l'attaquant français sur le marché, le PSG s'expose logiquement à des offres basses. Désormais, la direction parisienne va négocier âprement pour récupérer quelques millions d'euros pour son buteur international et ainsi rembourser un peu ce transfert totalement raté.