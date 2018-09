PSG : Armand cherche encore la logique du PSG au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Ces dernières semaines, les critiques ont été nombreuses sur le mercato du PSG, qui a recruté Buffon, Choupo-Moting, Bernat et Kehrer… mais pas de n°6. Et alors que le club parisien a perdu Lo Celso et Thiago Motta, il y a de quoi se poser des questions. Ancien joueur du Paris Saint-Germain et désormais coordinateur sportif du Stade Rennais, Sylvain Armand avoue ne pas avoir tout compris à la logique du mercato parisien. Selon lui, il y a un vrai manque au milieu de terrain pour passer un cap en Ligue des Champions. Et ce n’est pas en voyant Marquinhos jouer au poste de sentinelle que cela va le rassurer…

« Ils possèdent déjà un effectif qui est suffisant pour la Ligue 1, mais pour la Ligue des Champions, il leur faut du renouveau et des joueurs de qualité pour passer un cap. Quand on voit Marquinhos qui joue à une poste auquel il n’a pas l’habitude d’évoluer, peut-être que ça pourrait leur servir d’avoir un renfort à ce poste-là. C’est tout ce que je peux leur souhaiter » a confié, sur beIN SPORTS, un Sylvain Armand qui souhaite bien évidemment le meilleur au PSG sur la scène européenne. Mais visiblement, il a quelques (gros) doutes…