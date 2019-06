PSG : Areola scotché par cette décision de Leonardo

Dans : PSG, Mercato.

Désireux de tout faire pour recruter Gianluigi Donnarumma, Leonardo a proposé un échange avec le Milan AC, envoyant Alphonse Areola et 20 ME vers la Lombardie pour récupérer le gardien italien. Sans succès, puisque les dirigeants milanais attendent une deuxième offre, forcément améliorée. Cela pourrait bien évidemment porter sur une indemnisation plus élevée, avec toujours le champion du monde français dans le lot. Une situation qui ne plait pas du tout au gardien parisien, affirme ainsi Eurosport, qui affirme qu’Areola et son entourage se sont révélés très surpris par cette information, et le fait que Leonardo puisse ainsi l’envoyer en Italie alors qu’une place de numéro 1 semblait lui être promis en fin de saison dernière.

Visiblement, ce n’est plus le cas, et Alphonse Areola pourrait se retrouver à servir de simple monnaie d’échange. Même si, pour que tout se mette en place si jamais le PSG parvenait à trouver un accord avec le Milan AC, il faudrait quand même que l’international tricolore trouve également un terrain d’entente et accepte sa signature en Italie. Ce qui ne semble pas être gagné à première vue.