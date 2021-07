PSG : Areola retenu, Paris veut du cash !

Dans : PSG.

Avec la signature de Gianluigi Donnarumma, le PSG compte une dizaine de gardiens professionnels au sein de son effectif.

C’est évidemment beaucoup trop pour le Paris Saint-Germain, qui cherche à dégraisser à ce poste. Prêté à Fulham la saison dernière, Alphonse Areola est le premier à faire partir. Et pour cause, le champion du monde 2018 dispose d’un salaire colossal, supérieur à 500.000 euros mensuels, dont le PSG doit rapidement se débarrasser pour diminuer sa masse salariale. Comme indiqué la semaine dernière, West Ham est sur les rangs pour obtenir le renfort d’Alphonse Areola. Mais selon les informations obtenues par Le Parisien, il ne faut pas s’attendre à ce que la signature de l’international tricolore chez les Hammers intervienne de façon imminente.

Effectivement, un accord est loin d’être trouvé entre le PSG et West Ham pour Alphonse Areola dans la mesure où les positions des deux camps sont très éloignées. Pour le moment, le club londonien souhaite uniquement recruter Alphonse Areola sous la forme d’un prêt tandis que le Paris Saint-Germain exige un transfert sec afin de récupérer du cash dans l’opération. Selon les premières estimations, le PSG veut près de 20 ME pour Alphonse Areola, une somme que les Hammers sont prêts à mettre… en juin 2022, à l’issue d’un prêt qu’ils espèrent concluant. Les négociations se poursuivent donc entre le Paris SG et West Ham avec l’objectif de trouver un accord satisfaisant pour les deux clubs mais également pour le joueur, qui ronge son frein depuis plusieurs années avec des prêts à répétition aux quatre coins de l’Europe. Nul doute qu’Areola, qui a été prêté au Real Madrid puis à Fulham, aimerait se poser une bonne fois pour toute afin de trouver un peu de stabilité dans sa carrière. West Ham, sixième de Premier League la saison dernière, pourrait être l’endroit idéal.