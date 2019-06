Dans : PSG, Ligue 1.

Après l'annonce de la fin du contrat de Gianluigi Buffon au Paris Saint-Germain, les réactions sont nombreuses chez les joueurs du PSG. Et celle d'Alphonse Areola, concurrent de la star italienne dans les buts du Paris SG, n'est pas moins révélatrice du respect qu'inspirait Gigi Buffon au sein du vestiaire parisien.

« Une saison partagée avec toi, une Légende, une icône du football mondial ! Un honneur et une fierté d’avoir pu travailler à tes côtés. Merci pour ton enthousiasme, ton professionnalisme, ton humilité ! Je te souhaite le meilleur pour la suite Grande Gigi ! À bientôt mon Ami ! », a lancé, via Twitter, le gardien de but international français du Paris Saint-Germain, actuellement avec la sélection tricolore à Clairefontaine. A moins d'un recrutement de poids durant ce mercato, Alphonse Areola pourrait bien être le numéro 1 incontestable du PSG la saison prochaine, même si Kevin Trapp revient comme un concurrent éventuel.