PSG : Areola n° 1, Buffon en adjoint de luxe, Tuchel a tranché

Dans : PSG, Ligue 1.

Impeccable la semaine passée avec la France en Allemagne, Alphonse Areola sera le gardien de but numéro 1 du Paris Saint-Germain cette saison, et cela malgré la signature au mercato de Gianluigi Buffon. L'entraîneur du PSG l'a dévoilé ce lundi soir, le portier français est à ce stade de la saison son titulaire, Thomas Tuchel estimant que la présence de la légende italienne sur le banc du club de la capitale était un atout énorme pour Alphonse Areola, mais également pour le Paris SG tant sa personnalité est forte.

Et le nouveau coach du PSG de s'expliquer. « La hiérarchie des gardiens ? Oui, j’ai choisi. La décision n’est pas définitive mais j’ai dit à Alphonse qu’il était en pole position pour être numéro 1. Il vient du centre de formation. Le PSG, c'est tout pour lui. Et il veut absolument faire ses preuves au PSG. C'est une situation qu'il faut respecter et sur laquelle il faut qu'on capitalise. Il faut qu'on soit fiers d'avoir des joueurs de cette nature, on a besoin de ce type de joueurs qui ont l'âme du PSG, qui incarnent le club. On a une situation différente avec Gianluigi Buffon, une légende, une idole d’Alphonse qui est à ses côtés (...) Si on y arrive, dans cette configuration, à être intelligents et généreux avec les deux, je suis certain qu’on sera récompensés. Et je suis certain qu’Alphonse ne sera pas bon malgré Gigi mais grâce à Gigi. Gigi n’est pas seulement un joueur sur le banc. Au quotidien, c’est un joueur qui a une très grosse influence sur l’équipe (...) Il est sur le banc parce qu’Alphonse doit prendre des minutes de jeu. Et Gigi aurait le droit de croiser les bras sur le banc et de regarder le jeu… mais il ne le supporte pas! C’est frénétique! Il est présent, il communique avec les joueurs, essaie de m’aider… et tu comprends pourquoi il est au top et a une telle carrière », a avoué, sur RMC, un Thomas Tuchel visiblement comblé concernant son choix pour le poste de gardien de but au Paris Saint-Germain.