PSG : Après la Une du Time, Mbappé fait encore plus fort

Dans : PSG, Ligue 1.

Considéré comme l’un des tout meilleurs joueurs, Kylian Mbappé n’est pas seulement un phénomène en France.

Le monde entier a pu s’apercevoir de son talent lors du sacre des Bleus en Russie cet été. On parle même de l’international tricolore aux Etats-Unis où le Time Magazine lui a récemment consacré sa Une. Et ce n’est qu’un début pour l’attaquant du Paris Saint-Germain. Car à force de battre tous les records, Mbappé a déjà gagné sa place dans le livre des références mondiales. En effet, le natif de Bondy va apparaître dans le célèbre « Guiness World Records » pour deux performances !

Tout d’abord, l'ancien Monégasque, qui avait marqué face à la Juventus Turin (2-1 pour les Bianconeri) en mai 2017, est devenu le plus jeune buteur en demi-finale de la Ligue des Champions à 18 ans et 140 jours. Puis quelques mois plus tard, à 18 ans et 293 jours, le Parisien s’était offert le statut du plus jeune talent en lice pour le Ballon d’Or. Il fera donc partie de l’édition 2020 du livre des records à paraître en septembre 2019.