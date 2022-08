PSG : Après Ibiza, Mauro Icardi excite encore

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après un week-end agité sur les réseaux sociaux, Mauro Icardi sait que cela ne changera rien pour son avenir au PSG. Mais l'attaquant argentin pourrait finalement repartir en Italie.

Le feuilleton Wanda Nara-Mauro Icardi a connu quelques rebondissements puisqu’en l’espace de 48 heures, on a appris que l’ancien joueur de l’Inter n’était pas dans le groupe du PSG contre Clermont après avoir demandé à s’absenter pour des « motifs privés ». Une version niée avec véhémence par le joueur argentin, qui a précisé qu’il était seulement mis au placard pour des raisons techniques, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de ses performances durant ses rares apparitions lors des matchs de préparation. Mais Mauro Icardi n’est pas du genre à se démoraliser, et c’est accompagné de sa femme et agent qu’il est parti passer deux jours à Ibiza. De quoi déclencher la fureur des supporters du Paris Saint-Germain, lesquels estiment que le mari de Wanda Nara n’est plus vraiment un footballeur, mais un intermittent du spectacle. Mais du côté de Luis Campos on espère toujours trouver un club pour celui que le PSG avait recruté pour un total de 70 millions d’euros. Et justement, une porte s’est réouverte en Serie A.

Mauro Icardi connaît la Serie A, le PSG y croit

Si les clubs sont rares à vouloir s’offrir celui qui sort de deux saisons désastreuses avec les champions de France, dont la dernière marquée par ses absences multiples suite à des déboires conjugaux avec Wanda Nara qui l’a accusé d’avoir fricoté avec une jeune actrice, il y en a un qui tourne tout de même autour du PSG. Ce club, c’est évidemment Monza, qui accède cette saison à la Serie A et dont le propriétaire n’est autre que Silvio Berlusconi. Pour gérer le mercato de son club, Il Cavaliere a confié la direction sportive de Monza a son fidèle bras droit, Adriano Galliani. Dimanche soir, avant le match amical entre son équipe et Frosinone, le responsable des transferts du club de la Brianza a été interrogé sur la possibilité de voir arriver sous forme de prêt Mauro Icardi, l’idée d’un transfert sec étant évidemment à oublier, Luis Campos étant même prêt à verser une partie du salaire d’Icardi pour qu’il parte. « Si je suis prêt à recruter Mauro Icardi ? Je ne sais pas…voyons ce qui va se passer. Attendons (…) Cette saison nous voulons recruter des joueurs qui connaissent la Serie A, car si on recrute des joueurs étrangers il faut du temps pour qu’il s’adapte et cette année nous ne pouvons pas nous permettre cela », a expliqué le bras droit de Silvio Berlusconi. Cela tombe bien Mauro Icardi connaît déjà la Serie A.