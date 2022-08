Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Mauro Icardi a rapidement compris que son petit séjour express à Ibiza avec sa femme et ses enfants avait du mal à passer du côté du Paris Saint-Germain et de ses supporters. Alors il a voulu mettre les pendules à l'heure.

Samedi, L’Equipe et RMC avaient expliqué que si Mauro Icardi ne figurait pas dans le groupe retenu par Christophe Galtier pour disputer le premier match de la saison du PSG, à Clermont, c’est parce que l’attaquant argentin avait demandé et obtenu le droit de se consacrer à un problème d’ordre privé. Et cela au moment où la presse argentine affirmait que Wanda Nara avait demandé le divorce avec son mari, dont elle est aussi l’agent. Entre deux avions, l’ancien joueur de l’Inter a tenu à balayer d’un revers de la main l’hypothèse d’une absence pour motif personnel, précisant que s’il n’était pas là lors de la victoire parisienne contre Clermont, c’était un choix de Christophe Galtier et rien d’autre. Visiblement mécontent, celui que Luis Campos veut absolument exfiltrer du vestiaire du Paris Saint-Germain a évidemment fait entendre son opinion via Instagram, son terrain de jeu préféré faute de briller sur les terrains de football.

Mauro Icardi n'a pas demandé de congés exceptionnels au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

« Arrêtez d'inventer des conneries, la décision de NON convocation était seulement une décision technique. Ne m’inventez pas des absences pour des problèmes personnels; car je n’ai pas de problème personnel et je respecte chaque entraînement. Le football reste ma priorité et mon travail pour lequel je suis payé. Ce que je ne vais pas tolérer c'est que des gens incompétents et mal intentionnés cherchent à me salir. Avant d'écrire et de vous cacher derrière un écran ou un journal, informez­-vous de la réalité. Si je voyage à Ibiza aujourd'hui avec ma famille c'est parce que dans mon travail, ils nous ont accordé des jours de repos, et chacun en profite comme il veut et avec qui il veut en choisissant sa propre destination. Je vous embrasse », écrit un Mauro Icardi très agacé, mais qui la saison passée avait empilé les absences au moment où son couple avec Wanda Nara partait en morceaux. Son petit séjour à Ibiza ne l'a pas calmé, tandis que le PSG espère un jour retrouver le vrai Icardi.