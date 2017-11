PSG : Après Anderlecht, Al-Khelaïfi calme l’euphorie des Parisiens

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Encore en démonstration contre Anderlecht (5-0) mardi, le Paris Saint-Germain a déjà assuré sa place en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

A deux journées de la fin, les coéquipiers d’Adrien Rabiot ne sont pas peu fiers de leur performance. « C'est difficile de faire mieux, ça prouve la valeur de l'équipe, qu'on est sérieux et qu'il est en train de se passer quelque chose cette saison. Jusqu'à présent, c'est énorme ce qu'on fait », a commenté le milieu parisien, plus euphorique que son président. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi, certes satisfait, n’oublie pas que le PSG n’a pas encore atteint son principal objectif dans cette phase de groupes.

« C'est très important d'être qualifié. Avoir marqué cinq buts, c'est bien pour la confiance. On est déjà qualifié, mais l’objectif, c'est de finir premier du groupe, a calmé le dirigeant. C'est très important et ça, ce n'est pas encore fait aujourd'hui. On est seulement qualifié et ce n'est pas l'objectif, c'est vraiment d'être premier du groupe. Après, on a très bien joué : les joueurs ont donné 100% sur le terrain et les supporters ont répondu présents, comme d'habitude. On a vraiment fait un match parfait. » Sauf catastrophe, Paris devrait rester leader de cette poule devant le Bayern Munich qui compte toujours trois points de retard.