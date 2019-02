PSG : Appadoo est inquiet, il a un énorme doute sur Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Titulaire à la pointe de l’attaque parisienne au côté d’Edinson Cavani en l’absence de Neymar face à Lyon, Kylian Mbappé a encore manqué d’efficacité. L’international français est moins bien ces dernières semaines, et cela n’a pas échappé aux observateurs. En effet, ils sont nombreux à s’inquiéter pour l’attaquant du PSG, alors que le choc face à Manchester Untied approche. Et sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, Dave Appadoo a confié qu’il était de plus en plus inquiet pour le natif de Bondy, qui semble clairement orphelin de Neymar, lequel sera absent pour les 10 prochaines semaines en raison d’une blessure au pied.

« Mbappé peut poser des problèmes à la défense de Manchester United. Mais Mbappé, ça fait des semaines que je ne le vois plus au même niveau. Il ne combine pas avec Cavani. On a vu contre Rennes, il a fallu qu’on lui donne des munitions pour qu’on voit les deux. Dès qu’il y a une équipe en place qui défend, honnêtement la relation technique entre les deux, elle est presque inexistante. J’ai de plus en plus de doutes. Vivement que Verratti revienne... Il n’y aura plus qu’un test, c’est contre Bordeaux » a lâché un Dave Appadoo pas serein pour Paris, et qui espère forcément se tromper. Car l’avenir du PSG en Europe dépend en grande partie du duo Cavani-Mbappé.