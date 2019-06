PSG : Antero Henrique viré, c'est le grand flou !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Depuis quelques jours, un sujet est sur toutes les lèvres au Paris Saint-Germain, le très probable retour de Leonardo.

Après une courte aventure à l’AC Milan, le Brésilien est effectivement tout proche de revenir à Paris, six ans après. Mais dans quel rôle, directeur sportif ou président délégué ? Le flou règne. Et un homme guette forcément tout cela avec beaucoup d’attention, et peut-être de craintes. Il s’agit de l’actuel directeur sportif, Antero Henrique. D’autant que le Portugais est dans le flou concernant son avenir, selon TF1.

« Selon nos informations, Antero Henrique, actuel directeur sportif du PSG, ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir » explique la première chaîne, pour qui le flou est donc total au sein de l’organigramme du Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir si des annonces seront faites en début de semaine prochaine. Pour rappel, RMC confiait il y a trois jours que l’envie de Leonardo était d’être présenté officiellement au côté d’une recrue et que l’international néerlandais de l’Ajax, Matthijs de Ligt, était sa priorité absolue.