PSG : Antero Henrique prêt à démissionner ? Leonardo est là...

Dans : PSG, Ligue 1.

Il y a deux trois semaines seulement, la rumeur d'un départ d'Antero Henrique avait circulé lorsque l'on avait appris que le directeur sportif du Paris Saint-Germain avait été convoqué d'urgence au Qatar. Mais les choses s'étaient calmées, même après l'annonce du retour plus que probable de Leonardo au PSG, la possibilité que les deux hommes travaillent en même temps ayant été évoquée. Cependant, ce scénario semblait un peu bancal et finalement il n'aura pas lieu. Ce jeudi, la presse portugaise annonce le départ imminent d'Antero Henrique, lequel aurait pris lui même l'initiative de partir, le directeur sportif n'ayant pas apprécié la saison qu'il vient de passer au Paris SG, et notamment sa relation conflictuelle avec Thomas Tuchel.

Antero Henrique, qui a quand même été l'homme qui a bouclé la signature de Neymar Jr au PSG, adore plus que tout la discrétion et il a peut goûté de se voir attaquer publiquement par l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain. On ne sait pas encore sous quel forme va se concrétiser le départ d'Antero Henrique, mais les médias portugais envisagent une possible démission de leur compatriote, lequel aurait déjà des contacts pour rebondir en Chine. De même, Ojogo et Record confirment que Leonardo va rapidement rejoindre le Paris SG et probablement même avant le 1er juillet. La révolution commence au PSG, une fois de plus.