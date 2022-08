PSG : Antero Henrique déjà viré ? Enorme clash à Paris !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tout semble aller comme dans un rêve au Paris Saint-Germain, mais ce n'est pas le cas. Un très sérieux incident aurait opposé Luis Campos et Antero Henrique, au point que l'avenir semble de nouveau plombé.

Sportivement, tout va très bien au PSG, jamais le club de la capitale n’ayant affiché un tel visage dominateur et conquérant à l’entame d’une saison. Mais Paris sera toujours Paris, et ce mercredi les supporters du club de la capitale apprennent que si tout va désormais très bien entre Neymar et Kylian Mbappé, c’est au sein des dirigeants parisiens que la situation a dégénéré. Alors que l’on va attaquer la dernière semaine du mercato, et que Christophe Galtier a ouvertement fait savoir qu’il attendait encore des renforts, rien ne se passe. Et cela a fait monter la tension au Camp des Loges, car les joueurs mis au placard commencent à se demander si le Paris Saint-Germain a bien l’intention de finaliser les transferts prévus d’ici la fin du marché des transferts. La pression était déjà haute, et une rencontre entre Luis Campos et Antero Henrique a dégénéré en fin de semaine.

Le PSG vit sa première crise post-révolution

Comme le raconte Le Parisien, Luis Campos n’en peut plus de l’attitude d’Antero Henrique, rappelé par Nasser Al-Khelaifi trois ans après avoir été viré du PSG, et vendredi dernier, Campos a craqué et hurlé sa colère de voir tant de dossiers à l’arrêt. « La colère du premier à l’encontre du deuxième a traversé les murs du camp des Loges et de la Factory, le siège, où plus personne n’ignore le clash entre les deux hommes », précise le quotidien francilien. De fait, l’alter ego de Christophe Galtier est ulcéré de voir que toutes les solutions qu’ils trouvent pour les joueurs considérés comme des « indésirables » sont prises à la légère par Antero Henrique, lequel n’en fait qu’à sa tête et tout cela en profitant du soutien très affirmé de Nasser Al-Khelaifi, lequel en a fait son homme de confiance. Et cela aussi commence à tendre la situation entre le duo Campos-Galtier et Henrique.

Car fort de cet appui du président qatari du Paris Saint-Germain, Antero Henrique se croit désormais tout permis, au point même de s’inventer un rôle qui n’est pas le sien. Ainsi, Le Parisien raconte que le Portugais affirme avoir tenu un rôle décisif dans la prolongation de Kylian Mbappé à Paris jusqu'en 2025, ce qui n’est pas du tout le cas. De même, il ferait savoir que désormais il est le vrai président exécutif du PSG, poussant dans l’ombre un Jean-Claude Blanc, le directeur général délégué qui apprécie la discrétion, mais pas au point d’être considéré comme un second couteau par Antero Henrique. En l’espace de quelques semaines, ce dernier a donc réussi l’exploit de se mettre tout le monde à dos, dont des joueurs appelés à partir, et tout cela sur le compte de Nasser Al-Khelaifi, ce dernier étant silencieux depuis sa longue interview donnée après la prolongation de Kylian Mbappé.

Pour l’instant, Al-Khelaifi ne bouge pas une oreille, mais il est évident que le clash désormais public entre Christophe Galtier, Luis Campos et Antero Henrique constitue un premier test pour celui qui prônait une révolution au PSG. S’il ne fait rien, le président qatari risque de connaître bien des désagréments, on se souvient notamment des effets du clash entre Thomas Tuchel et Leonardo. Alors, à la veille du tirage au sort des poules de la Ligue des champions, où le Paris Saint-Germain est évidemment attendu au tournant, il est clair que le seul vrai patron du club de la capitale va devoir rapidement reprendre le contrôle du navire PSG avant que tout cela ne tourne à la catastrophe.