PSG : Neymar vs Mbappé, l’origine du clash dévoilée

Guillaume Conte

La relation entre Neymar et Mbappé fait énormément parler au PSG. La brouille entre les deux hommes date d'il y a plusieurs mois, et provoque un gros ressentiment.

Arrivé au Paris SG comme un futur vainqueur du Ballon d’Or en 2017, Neymar est à l’heure actuelle hors de la liste des 30 nommés pour la récompense individuelle suprême en 2022. Autant dire que la rétrogradation du Brésilien est impossible à discter, et ce ne sont pas ses trois premiers bons matchs cette saison qui feront tout oublier. Au PSG, le numéro 10 n’a pas tenu ses promesses et a plus fait parler de lui hors du terrain, que sur le rectangle vert. La saison dernière a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour beaucoup, avec une énième blessure, imputée en partie à son hygiène de vie guère conciliable avec son contrat, un retour en catastrophe pour finalement traverser tel un fantôme la double confrontation face au Real Madrid. Au final, une nouvelle élimination et des supporters qui n’en peuvent plus de leur meneur de jeu.

C’était aussi le cas de l’Emir du Qatar, et également de Kylian Mbappé. Car selon les révélations de Don Balon, c’est à ce moment de la saison que le problème est devenu plus profond entre le Brésilien et le Français. En effet, après l’élimination dans des conditions rocambolesques à Santiago-Bernabeu, les supporters du PSG ont incendié Mauricio Pochettino, Neymar et même Lionel Messi. Le Brésilien s’est par exemple fait siffler à chaque fois qu’il touchait le ballon lors du match face à Bordeaux en mars 2022. Seul Mbappé, il est vrai intenable dans les deux matchs face au Real et buteur à chacune des confrontations, avait été épargné par les fans locaux.

Des sifflets qui ne passent pas

L’attaquant français aurait pu profiter de cet état de grâce pour rappeler qu’on ne sifflait pas ses propres joueurs, surtout des stars de l’équipe qui sont conscientes de ne pas avoir été au top au moment crucial. Mais Kylian Mbappé ne l’a pas fait et selon la publication espagnole, Neymar lui reproche clairement de ne pas l’avoir défendu publiquement. Le silence de son coéquipier a été vu comme une façon d’approuver les critiques à l’encontre de Neymar et Messi, et depuis, le Brésilien voit rouge. En fin de saison dernière, il avait déjà retrouvé un certain niveau de jeu, mais cet été, il a carburé en ce début de saison et profite de son retour en forme pour provoquer Mbappé par des messages musclés relayés sur les réseaux sociaux.

Le Parc renversé par Neymar ?

S’il est souvent expliqué que Neymar n’a pas apprécié de voir que son départ avait été demandé au PSG, y compris par le champion du monde français, la brouille est donc sous-jacente depuis encore plus longtemps. Tout ce beau monde va donc devoir trouver un terrain d’entente, car l’ancien prodige de Santos sait qu’avec ses 5 buts et 3 passes décisives en seulement trois matchs cette saison, il s’est remis quelques supporters dans la poche. Si cela irrite au plus haut point Daniel Riolo, pour qui les fans parisiens ont vraiment la mémoire courte, cela démontre finalement que l’esprit de vengeances de Neymar lui permet aussi d’être surmotivé à l’idée d’avoir le dernier mot dans sa guerre des nerfs avec Kylian Mbappé.