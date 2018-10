PSG : Angel Di Maria jusqu'en 2021 au PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Angel Di Maria l'avait confié dimanche lors de Téléfoot, il avait le souhait de poursuivre sa carrière en Europe et si possible au Paris Saint-Germain, lui dont le contrat s'achève officiellement en juin prochain. Avouant être sous le charme de la méthode de Thomas Tuchel, l'ailier argentin a oublié ses velléités de départ de la saison passée, Di Maria étant nettement moins emballé par Unai Emery.

A priori, et si l'on en croit L'Equipe, Angel Di Maria et ses agents n'ont pas mis longtemps pour trouver un terrain d'entente avec les dirigeants du PSG. En effet, l'international argentin aurait déjà paraphé une prolongation de deux ans avec le club de la capitale, et il serait ainsi désormais lié avec le Paris SG jusqu'en 2021. Di Maria aura alors 33 ans et il pourra repartir en Argentine pour un ultime contrat comme il l'a d'ores et déjà annoncé. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain n'a pas encore confirmé cet accord, même s'il semblait déjà dans les tuyaux depuis quelques semaines.