PSG : Ander Herrera à Paris pour zéro euro, c'est chaud !

Cette fois-ci, le Paris Saint-Germain n’a plus le choix, il va devoir recruter au milieu de terrain. Et probablement pas qu'un seul joueur.

Cet été, le PSG va enregistrer le départ d’Adrien Rabiot, et le seul recrutement de Leandro Paredes au cœur de l’hiver ne suffira pas à satisfaire les exigences de Thomas Tuchel. Antero Henrique a donc comme mission de récupérer au moins un joueur dans l’entrejeu, et comme souvent le dirigeant portugais travaille sur plusieurs pistes. Libre de son contrat en juin, Ander Herrera est clairement ciblé et le PSG a dégainé une première offre selon The Sun. Celle-ci porte sur un contrat de trois ans pour le joueur de Manchester United, avec un salaire de 8,9 ME par saison.

De son côté, RMC confirme que les discussions avancent dans le bon sens, pour le joueur de 29 ans qui préférerait un contrat portant sur quatre saisons. Un recrutement à bas coût donc, pour ce milieu de terrain complet qui approche les 200 matchs disputés avec Manchester United, qu’il avait rejoint en 2013 pour 36 ME. Actuellement blessé, Ander Herrera faisait partie de la longue liste d’absents lors du match retour gagné par les Anglais à Paris, en Ligue des Champions récemment.