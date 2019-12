PSG : Ancelotti viré dans les 48h, alerte rouge à Paris ?

Dans : PSG.

Naples se déplace ce samedi à Udine, et en cas de défaite Carlo Ancelotti risque d'être viré annonce la presse italienne. De quoi relancer les supputations sur le retour du Mister au Paris Saint-Germain.

On l’a appris cette semaine, discrètement le Paris Saint-Germain aurait renoué le contact avec Carlo Ancelotti afin de savoir si le légendaire technicien italien était prêt à revenir sur le banc du club de la capitale en cas de départ de Thomas Tuchel. Pour l’instant, rien n’indique qu’il y aura du mouvement pour l’entraîneur allemand du PSG, même si les choses se sont dégradées ces dernières semaines. Et tandis que le nom de Tuchel revient avec insistance du côté du Bayern Munich, c’est finalement Carlo Ancelotti qui pourrait précipiter le mouvement.

Ce samedi, la Gazzetta dello Sport affirme que le coach napolitain est en grand danger et qu’une défaite ce samedi contre l’Udinese pourrait précipiter son limogeage, Carlo Ancelotti ne semblant plus avoir la confiance de ses joueurs, et d’Aurelio De Laurentiis. Le quotidien sportif italien précise que du côté du président du Napoli, on pense sérieusement à remplacer Carlo Ancelotti par Genarro Gattuso, libre depuis son départ du Milan AC. Si Ancelotti était viré rapidement, alors tout semble possible et pourquoi pas un incroyable jeu de chaises musicales lors de la trêve hivernale avec Thomas Tuchel partant au Bayern Munich et Carlo Ancelotti arrivant à Paris. Dans le passé, le coach transalpin était déjà débarqué au PSG pendant les fêtes, Antoine Kombouaré doit encore se souvenir.