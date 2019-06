PSG : Alves vs Meunier, Al-Khelaïfi va fâcher Neymar

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Dani Alves ou Thomas Meunier, qui va quitter le Paris Saint-Germain cet été ? Depuis plusieurs semaines, la tendance était clairement à un départ du Belge, en fin de contrat dans un an. Mais vraisemblablement, les choses ont évolué. En effet, Soccer Link affirme ce week-end que désormais, c’est Dani Alves qui est le plus proche d’un départ. Et que, par ricochet, Thomas Meunier est finalement bien parti pour poursuivre l’aventure, bien qu’il n’ait toujours pas prolongé.

« Le club de la capitale pourrait annoncer prochainement le départ de son latéral brésilien. Reste à savoir si Leonardo, récemment intronisé Directeur sportif, voudra reprendre un dossier scellé en même temps que l’avenir de Gianluigi Buffon. Mais aujourd’hui, la tendance est clairement à un départ de l’international auriverde au terme de son contrat en juin 2019. Annoncé sur le départ, Thomas Meunier (27 ans) est parti pour rester une saison de plus au Paris Saint Germain. Malgré de nombreuses sollicitations (Premier League, Serie A), l’international belge se sent bien à Paris et ne partira qu’en cas d’offre exceptionnelle » explique le média. Des informations confirmées par RMC, la radio indiquant que c'est une prolongation de deux ans que souhaite Dani Alves. Reste maintenant à voir ce que Leonardo pensera de ce dossier, qu'il va prendre en main très prochainement.