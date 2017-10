PSG : Alonzo sort les crocs, pas touche à Areola !

Dans : PSG, Ligue 1.

Après une première saison compliquée au Paris Saint-Germain où il a souvent été dans l’ombre de Kevin Trapp, l’international français Alphonse Areola s’est enfin imposé comme le titulaire indiscutable dans les buts du club de la capitale. En ce début de championnat, celui qui a été prêté à Lens, Bastia puis Villarreal démontre enfin toutes ses qualités. Dans un entretien accordé à L’Equipe, l’ancien gardien parisien Jérôme Alonzo estime qu’il ne faudra surtout pas fragiliser Alphonse Areola si ce dernier venait à commettre une bourde dans les prochains matchs. Installé numéro 1, il doit rester au haut de la hiérarchie d’Unai Emery.

« Il sort plus vite et se place mieux. C’est une question de mental. L’année dernière, on voyait un gamin. Cette année, on voit un homme. Son attitude est plus assurée, il se comporte en leader. On le voit dans son regard et celui de ses partenaires, les tapes dans le dos, les paroles échangées… On sent qu’il y a plus de respect, plus de considération. S’il est vraiment installé comme numéro 1 ? Je l’espère. Même si Areola fait un ou deux mauvais matchs, la hiérarchie doit rester stable sur la saison. Quand un de ses coéquipiers rate un penalty, on ne le met pas pour autant sur le banc le match suivant » a lancé le consultant de France Télévision, bien placé pour savoir à quel point l’aspect psychologique est important à ce poste si particulier. Désormais, Alphonse Areola a les cartes en mains…