PSG : Allo, un appel téléphonique change l'avenir de Di Maria au PSG !

Relativement transparent lors du Mondial 2018, à l'image de sa sélection, et cela même s'il a marqué un superbe but contre la France, Angel Di Maria ne semble pas encore savoir où il jouera la saison prochaine. Car des rumeurs divergentes circulent concernant l'international argentin du Paris Saint-Germain, dont certains pensent qu'il va rapidement quitter le PSG, tandis que d'autres évoquent une possible prolongation de contrat.

Quoi qu'il en soit, ce mercredi, le Corriere dello Sport affirme que Carlo Ancelotti, le nouvel entraîneur de Naples, qui a déjà eu Di Maria sous ses ordres, aurait appelé en personne le joueur du PSG afin de lui faire part de son désir de le faire venir lors de ce mercato. Et si le coach italien a pris son téléphone, c'est pour connaître définitivement les réelles intentions d'Angel Di Maria concernant son avenir. Etant convaincu qu'Edinson Cavani ne viendra pas et que Karim Benzema ne sera pas non plus au Napoli lors de la reprise, Carlo Ancelotti veut s'offrir Di Maria, mais il ne souhaite pas perdre trop de temps dans des discussions inutiles. Cependant, le quotidien sportif italien ne sait pas ce qu'a répondu précisément l'international argentin du PSG à son ancien entraîneur.