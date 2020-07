PSG : Allegri à Paris, le Qatar aura le dernier mot

Dans : PSG.

Conforté en interne, l’avenir de Thomas Tuchel à Paris dépendra toutefois des résultats de la fin de saison, entre coupes nationales et Final 8 de la Ligue des Champions.

En cas de défaite en finale de l’une des deux coupes nationales et de désillusion européenne, il est clair que le manager allemand sera menacé. On ne cesse de le rappeler, Thomas Tuchel n’est pas un entraîneur personnellement choisi par Leonardo. L’ancien dirigeant du Milan AC n’aura donc aucun scrupule à renvoyer Thomas Tuchel, à un an de la fin de son contrat à Paris. D’autant que Leonardo a déjà une solution de rechange en tête en la personne de Massimiliano Allegri, sans club depuis son départ de la Juventus Turin il y a un an.

L’entraîneur italien a les yeux rivés sur Paris, où il se verrait bien débarquer avec l’ensemble de son staff la saison prochaine. Néanmoins, Leonardo devra convaincre les dirigeants qataris avant de ramener Massimiliano Allegri au PSG. Car selon les informations obtenues par Paris-United, il est clair que l’Emir du Qatar sera le seul et unique décideur d’un changement d’entraîneur dans la capitale française cet été. Une information loin d’être anodine, quand on sait que le patron incontesté du Paris SG est un grand défenseur de Thomas Tuchel puisqu’il était personnellement à l’origine de la venue de l’Allemand il y a deux ans. Par ailleurs, le média indique qu’en cas de départ de Thomas Tuchel, il est prévu que Leonardo propose d’autres noms d’entraîneurs à sa direction. Celui de Mauricio Pochettino risque de revenir sur le devant de la scène, l’Argentin n’ayant pas encore rebondit après son départ controversé de Tottenham…