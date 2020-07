PSG : Tuchel tremble, Leonardo veut Allegri

Dans : PSG.

Voilà désormais un an que Massimiliano Allegri a mis le football sur pause, mais le PSG tourne toujours autour du coach italien.

Epuisé après cinq saisons à la Juventus Turin avec à chaque fois de belles aventures européennes dont deux finales et des sacres en Italie, le technicien italien est désormais à l’affut d’une nouvelle offre après avoir rechargé les batteries. Et tout le monde se tourne vers le PSG, puisque son directeur sportif Leonardo est un grand fan du « Mister ». Payé cette année par la Juventus pour la dernière année de son contrat, Allegri n’a clairement pas besoin d’argent. Il cherche surtout un nouveau défi et semble avoir fait le tour de la question en Italie. Désormais, le technicien italien se voit débarquer dans deux destinations possibles.

Tout d’abord Londres, où il va fréquemment et qu’il apprécie, et qui a l’énorme avantage d’avoir de nombreux clubs ambitieux. Mais à Chelsea, Tottenham ou Arsenal, les entraineurs récemment nommés sont bien en place. Résultat, le PSG revient encore une fois sur le devant de la scène affirme L’Equipe, pour qui Leonardo apprécie toujours autant Allegri. Toutefois, cette collaboration n’est pour l’heure pas possible, Tuchel ayant été conforté et prolongé à ce poste par le Qatar, qui croit toujours en lui même si c’est beaucoup moins le cas pour Leonardo. Résultat, le quotidien sportif évoque une possible attente prolongée pour Allegri, qui pourrait patienter jusqu’à ce qu’un poste se libère dans des conditions qui lui sont favorables. De quoi mettre une grosse pression sur Thomas Tuchel, qui a déjà le nom de son remplaçant en cas de pépin. Pour Allegri en revanche, il ne s’agira pas de laisser passer la prochaine offre, sous peine de faire comme Laurent Blanc, et de se faire un peu oublier pour ne pas parvenir à trouver un banc à nouveau.