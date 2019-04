PSG : Allan en chute libre, son transfert à Paris relancé !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Dans sa quête d’un milieu défensif l’hiver dernier, le Paris Saint-Germain n’a réussi à mener aucun de ses dossiers.

Parmi les échecs, celui d’Allan, qui rêvait de faire le grand saut, et pense toujours pouvoir le faire l’été prochain. Naples se montre très gourmand, et Carlo Ancelotti a même récemment répété qu’un transfert de son Brésilien n’était pas prévu en fin de saison. Visiblement, le natif de Rio de Janeiro ne voit pas les choses de la même façon. Volontairement ou non, le milieu de terrain a perdu de sa superbe depuis cet hiver, et les journalistes locaux s’en sont rendus compte.

Il Mattino explique ainsi ce vendredi qu’un véritable « malaise » entoure le joueur depuis que son transfert est tombé à l’eau, et que cela joue inévitablement sur ses prestations. Son envie est toujours de signer au PSG, et ses contacts réguliers avec les Brésiliens du club de la capitale ainsi que les discussions entre son clan et les dirigeants parisiens ne font que renforcer cette possibilité. De plus, ses performances en baisse pourraient tout à coup rendre Naples bien moins exigeant en ce qui concerne l’indemnité de transfert, qui semble varier entre 55 et 75 ME selon l’humeur du président napolitain. Cela joue donc serré à tous les niveaux dans ce dossier complexe, mais qui pourrait aussi dépendre de la faculté du PSG à faire venir Ander Herrera en provenance de Manchester United.