PSG : Allan à Paris, un scoop signé Canal+ ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Si la presse italienne affirme que le Paris Saint-Germain a de l'intérêt pour Allan, mais que Naples n'a pas encore décidé de l'avenir de son milieu brésilien, du côté de Canal+ on pense que les choses viennent de singulièrement avancer dans ce dossier. En effet, Geoffroy Garétier, qui avait été l'un des premiers à confirmer l'accord PSG-Herrera, affirme que la situation s'est subitement débloquée entre le club italien et les dirigeants du Paris SG concernant le possible transfert d'Allan. Et cela avec l'accord de Carlo Ancelotti, lequel semblait pourtant refuser ce départ.

« Le dossier Allan est en train de se débloquer. Après avoir pendant très longtemps refusé les approches parisiennes, Aurelio de Laurentiis, le président du Napoli, et Carlo Ancelotti seraient prêts à laisser partir Allan certes contre une forte somme qui reste encore à figer. On parle d’un montant entre 60 et 70ME, cela peut paraître cher, mais c’est le prix pour avoir un milieu défensif de classe mondiale », a confié Geoffroy Garétier, qui a précisé par ailleurs que Thomas Tuchel et Antero Henrique étaient sur la même longueur d'onde concernant la venue d'Allan au Paris Saint-Germain lors du prochaine mercato estival. Après Ander Herrera, le PSG pourrait avoir déjà dans les tuyaux son deuxième renfort au milieu de terrain.