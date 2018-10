PSG : Alexis Sanchez demande au PSG de venir le chercher au mercato

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Il fait partie des énormes investissements effectués par Manchester United ces dernières années, qui ne donnent pas du tout satisfaction.

Alexis Sanchez se morfond clairement du côté d’Old Trafford, moins d’un an après son arrivée. Très loin de son niveau du temps de Barcelone ou d’Arsenal, le Chilien ne trouve pas ses marques dans le système de José Mourinho. Ses titularisations deviennent de plus en plus rares, et il ne compte qu’un but et une passe décisive cette saison. Autant dire qu’avec son incroyable salaire de 20 ME par an, l’attaquant est loin d’être une bonne affaire, sportive comme financière. Son départ dès le mois de janvier est désormais envisagé sérieusement, et la presse anglaise s’en fait l’écho.

Le Mirror et le Daily Mail annoncent ainsi qu’Alexis Sanchez a mandaté son agent pour lui trouver un nouveau point de chute. A 29 ans, c’est surtout son salaire qui est encombrant et réduit drastiquement le nombre de candidats à son arrivée. Résultat, le Chilien affiche une réelle préférence pour le Paris Saint-Germain, qui serait capable de lui permettre de garder un salaire et des ambitions élevées. Un attaquant supplémentaire n’est pas forcément la priorité du PSG, et une fois encore sa venue serait délicate à gérer sur le plan économique. A moins d’un départ majeur devant, qui pourrait concerner Angel Di Maria ou Edinson Cavani, afin de laisser l’axe au duo Neymar-Mbappé.