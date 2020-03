PSG : Alerte rouge au Qatar, un nouveau départ de Leonardo ?

Dans : PSG.

Même s'il se fait discret depuis quelques semaines, et notamment depuis sa sortie remarquée sur le plateau de Canal+ mi-février, Leonardo est le nouvel homme fort du Paris Saint-Germain.

Revenu aux affaires durant l’été dernier, après des piges à Antalyaspor et à l’AC Milan, Leonardo a repris la direction sportive du club de la capitale française. Toujours chapeauté par le président Nasser Al-Khelaïfi, comme cela était déjà le cas lors de son premier passage à Paris entre 2011 et 2013, le dirigeant brésilien ré-impose peu à peu sa patte. S’il gère le recrutement, Leo intervient aussi pour défendre son institution avant les grands rendez-vous. Un profil qui fait de lui l’un des meilleurs directeurs sportifs au monde. Et malgré son joli contrat en France, Leonardo n’en reste pas moins courtisé à travers l’Europe. Ces derniers jours, la presse italienne annonçait un intérêt de l’AS Roma pour le boss du PSG. Une rumeur confirmée par Paris United.

Nouveau propriétaire du club romain, Dan Friedkin veut s’attacher les services d’un grand manager international pour diriger son club, à la place de Gianluca Petrachi. Afin de mener à bien ses grandes ambitions, le milliardaire américain cible donc Leonardo… en troisième choix. En effet, selon le média parisien, la formation de la Louve a d’abord des vues sur l’Italien Fabio Capello et le Polonais Zbigniew Boniek. Une bonne nouvelle pour le PSG qui devra quand même se confirmer lors de l’été prochain, annoncé comme primordial dans le projet parisien. Pas forcément fan de Thomas Tuchel, Leonardo aura probablement à coeur de choisir un nouvel entraîneur, surtout si l’Allemand venait à échouer une nouvelle fois en Ligue des Champions. Mais est-ce que le Qatar le laissera décider ? Rien n’est moins sûr… Et un désaccord pourrait bien vite pousser Leonardo vers la sortie.