PSG : Alerte rouge au mercato d'hiver pour ce profil !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a mis plusieurs clubs européens en furie avec son mercato estival, mais il n'empêche que le club de la capitale n'est pas allé au bout de ses rêves et cela lui pèse. Car cela est un secret pour personne, le PSG a tenté jusqu'aux ultimes heures du marché des transferts de convaincre l'AS Monaco de lui céder Fabinho, puis Porto de lui vendre Danilo Pereira. Mais cela ne s'est pas concrétisé.

Résultat, Unai Emery doit faire avec ce manque, ce qui l'oblige à ne pas laisser respirer Thiago Motta, dont les 35 ans exigent pourtant qu'il soit moins sollicité. Mais, selon L'Equipe, la cellule recrutement du Paris Saint-Germain est désormais entièrement tournée vers la quête de ce milieu de terrain, et le PSG veut régler cela dès le mercato d'hiver. Cependant, compte tenu des soucis de fair-play financier, et de l'absence d'un ou plusieurs départs chez des joueurs majeurs, les pistes Fabinho et Danilo Pereira sont déjà illusoires compte tenu des prix exigés. Antero Henrique veut donc se tourner vers d'autres joueurs moins chers...ou tenter un pari. Le quotidien sportif affirme en effet que le Paris SG pourrait donner sa chance à Lorenzo Callegari, qui a failli quitter le club cet été, et qui joue actuellement avec la réserve parisienne.