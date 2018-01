PSG : Alerte mercato, le clan Cavani discute avec deux clubs espagnols

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Arrivé en retard à l’entrainement la semaine dernière, Edinson Cavani a fait parler de lui en négatif, ce qui est plutôt rare ces dernières années à Paris. La possibilité pour lui de retrouver les terrains le week-end prochain et même de battre le record de buts inscrits pour un joueur sous le maillot du PSG passe pour le moment au second plan. Une petite période de flottement qui se combine avec des rumeurs sur son envie de départ en fin de saison. En effet, le journal espagnol OK Diario affirme ainsi que les représentants de l’Uruguayen ont récemment contacté les deux principaux clubs de Madrid en vue d’un transfert l’été prochain.

Selon le média, les représentants d’Edinson Cavani ont fait comprendre que l’ancien napolitain ne s’entendait plus avec Neymar et la colonie des Brésiliens, preuve que le pénaltygate n’est pas totalement digéré pour lui. Il serait donc temps de partir, et cette prise de position serait en adéquation avec le désir du PSG de vendre un joueur à grosse valeur marchande pour équilibrer ses comptes, même l'été prochain. Deux pistes qui ont en tout cas du sens, l’Atlético Madrid ayant souvent émis le désir de recruter Cavani, et cela pourrait être encore le cas avec le départ difficilement évitable d’Antoine Griezmann l’été prochain. Du côté du Real Madrid, la recherche d’un buteur est une possibilité également, surtout que le temps de Karim Benzema au sein de la Maison Blanche semble être compté.