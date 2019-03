PSG : Al-Khelaifi doit cravacher pour s'offrir ce crack à 120 ME

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Ce week-end, le Daily Mirror lâchait une information surprenante au sujet d’un éventuel intérêt du Paris Saint-Germain pour Jadon Sancho, auteur d’une saison épatante au Borussia Dortmund.

L’information était à prendre avec des pincettes, d’autant qu’elle parlait d’une éventuelle offre à 100 ME pour le jeune prodige anglais. Mais visiblement, tout cela se confirme puisque ce mardi, c’est le Telegraph qui avance que le PSG est bel et bien intéressé pour l’attaquant de 18 ans. Problème : l’intérêt de Manchester United est également confirmé. Et il semblerait que les Red Devils aient même un temps d’avance sur Paris.

Effectivement, la formation britannique aurait fait de Jadon Sancho sa priorité absolue, à tel point qu’une offre de 120 ME est dans les tuyaux. A ce prix-là évidemment, il est peu probable que le Paris Saint-Germain, surveillé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, se positionne. Mais Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique surveillent tout de même l’évolution de ce dossier avec intérêt, en prenant des informations dans l’optique de passer à l’action, au cas où Manchester United se retirerait. Reste désormais à voir qui franchira le pas et proposera un pactole au Borussia Dortmund, qui ne sera évidemment pas en mesure de refuser une offre XXL cet été…