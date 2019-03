PSG : Paris lance un duel à 110ME pour la star montante du foot !

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga, Premier League.

Les amateurs de Bundesliga le connaissent bien, et ceux qui suivent le football anglais aussi, Jadon Sancho, jeune ailier droit de 18 ans qui évolue au Borussia Dortmund et en équipe d'Angleterre est considéré comme l'une des stars montantes du foot en Europe. Transféré de Manchester City à Dortmund en 2017 pour 7,8ME, cet ailier droit vaut désormais 70ME si l'on en croit le site spécialisé TransferMarkt, mais il faudra une offre bien supérieure à cela pour que le club allemand vende son prodige, lequel a encore trois ans de contrat.

Cependant, ce dimanche, le Mirror affirme que ce prix n'empêchera pas deux clubs de se livrer à une bataille féroce pour faire signer Jadon Sancho, à savoir Manchester United et le Paris Saint-Germain. Pour aboutir à un accord avec le Borussia Dortmund, le tabloïd évoque une somme dépassant les 100ME, affirmant que les dirigeants mancuniens sont d'ores et déjà prêts à faire de l'attaquant international anglais le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League. Mais les Red Devils, qui affronteront le PSG mercredi en match retour de Ligue des champions, ne seraient pas non plus les favoris face à Paris concernant la signature de Jadon Sancho, lequel pourrait constituer une attaque de feu avec Neymar et Kylian Mbappé. La seule certitude dans ce dossier, c'est que désormais le Paris SG est cité à chaque fois qu'un gros transfert se profile en Europe, rarement à raison et souvent à tort.