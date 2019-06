PSG : Al-Khelaifi torpille cette fake-news venue d'Espagne

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Accusé d’agression et de menace de mort par sa femme cette semaine, Maxwell a vécu une très sale semaine. Et pour cause, le coordinateur technique du Paris Saint-Germain a fait la Une de la presse catalane ces derniers jours. Les médias espagnols pensaient savoir que Nasser Al-Khelaïfi souhaitait se séparer du Brésilien, ce que plusieurs insiders avaient également confirmé. Une information infondée à en croire le club de la capitale, qui a fermement démenti cette fake-news auprès de nos confrères de RMC Sport.

« Des informations sans fondement selon le club de la capitale, qui dénonce auprès de RMC Sport "ce type de fake news récurrent aussi sur d'autres sujets, venant la plupart du temps du même pays". L'Espagne, en l'occurrence, où toute la presse sportive s’emballe actuellement sur un possible retour de Neymar à Barcelone » explique la radio, pour qui un départ du coordinateur technique Maxwell n’est donc absolument pas à l’ordre du jour. Reste maintenant à savoir quel rôle aura exactement l’ex défenseur gauche du Paris Saint-Germain auprès de Leonardo, lui qui était le bras droit de l’ancien directeur sportif, Antero Henrique.