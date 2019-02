PSG : Al-Khelaifi peut sacrifier le Parc pour des millions d'euros

Dans : PSG, Ligue 1.

L'OL joue au Groupama Stadium, l'OM évolue à l'Orange Vélodrome, Bordeaux au Matmut Atlantique, mais le Paris Saint-Germain reçoit toujours au Parc des Princes, ce qui est plutôt du genre à réjouir les supporters du PSG attachés à ce stade et à son nom. Mais s'il est hors de question de déménager, Nasser Al-Khelaifi doit bien admettre que le Paris SG pourrait céder à la tentation du naming. Et comme pour le maillot, bientôt récupéré par Accor, le club de la capitale devrait avoir l'embarras du choix.

Le président qatari du Paris Saint-Germain le confie sans détour, grâce à une opération de naming du Parc des Princes, le club de la capitale pourrait empocher encore un énorme pactole. Et forcément, il est difficile de dire non à ces millions d'euros surtout lorsqu'il s'agit pour le PSG de présenter un budget à la hauteur de ses ambitions et compatibles avec les règles du fair-play financier. « Concernant le développement de nos ressources financières, il reste beaucoup de choses à faire. On travaille sur les droits de naming, sur le nouveau centre d’entraînement. Et on peut trouver d’autres sponsors. Si le naming du Parc des Princes est une piste de réflexion importante ? Pourquoi pas ? C’est un sujet sur lequel on réfléchit. Tous les clubs ont un naming aujourd’hui », fait remarquer, dans Le Parisien, Nasser Al-Khelaifi. Reste à trouver la société susceptible de mettre un énorme budget dans cette opération, en essayant de ne pas se tourner vers le Qatar sous peine de mettre pas mal de monde en colère.