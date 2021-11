PSG : Al-Khelaïfi scandalisé par l'affaire Sergio Ramos !

Dans : PSG.

Blessé depuis son arrivée au mois de juillet, Sergio Ramos n’a toujours pas disputé le moindre match avec le PSG.

Cela commence à faire long pour l’ancien capitaine du Real Madrid, qui a touché du doigt un retour à la compétition à plusieurs reprises mais qui a finalement rechuté à chaque fois. En ce début de semaine, Sergio Ramos a retrouvé l’entraînement collectif et le staff du Paris Saint-Germain espère le voir débuter son premier match à la fin du mois de novembre. Il serait temps pour Nasser Al-Khelaïfi, qui commence très sérieusement à s’impatienter devant la situation de Sergio Ramos. A en croire les informations obtenues par le journal L’Equipe, le président du Paris Saint-Germain n’a pas du tout apprécié les absences à répétition de sa nouvelle recrue.

Le quotidien national explique dans son édition du jour que plus globalement, c’est tout l’état-major qatari qui l’a mauvaise au vu du salaire XXL versé à Sergio Ramos. Pour rappel, l’ex-capitaine de la Roja touche un salaire net de 6 millions d’euros net par an au Paris Saint-Germain, des émoluments qui font mal pour un joueur n’ayant toujours pas disputé le moindre match début novembre. Révolté, le président Nasser Al-Khelaïfi a ainsi exigé des « explications » de la part de son staff ainsi que de Sergio Ramos pour connaître les raisons de cette indisponibilité infinie. La situation est d’autant plus gênante pour le défenseur espagnol du Paris SG que le média affirme que s’il avait été le seul à décider, Sergio Ramos aurait déjà disputé son premier match sous les couleurs parisiennes. Mais redoutant en permanence une rechute, le staff médical du PSG a redoublé de prudence.

Une rupture de contrat n'est pas une option

Quoi qu’il en soit, il faut maintenant espérer pour le Paris Saint-Germain que les douleurs au genou et au mollet de Sergio Ramos le laissent définitivement tranquille. Car la situation est si ubuesque qu’il y a quelques jours, une possible rupture du contrat de l’Espagnol a été évoquée par Le Parisien. Un scénario qui a néanmoins peu de chances de voir le jour selon Fabrizio Romano. En effet, le spécialiste du mercato a expliqué qu’aucun départ du Paris Saint-Germain dans le cadre d’une rupture de son contrat était à l’ordre du jour pour l’international espagnol. Et si le staff médical du PSG ne veut pas précipiter le retour de sa star, les proches de Mauricio Pochettino estiment en revanche que Sergio Ramos aura un vrai coup à jouer pour une place de titulaire lorsqu’il sera en forme au vu des récentes déboires de Presnel Kimpembe.