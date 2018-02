PSG : Al-Khelaifi rentré d'urgence au Qatar ? De la fumée sans feu

Dans : PSG, Foot Europeen.

Nasser Al-Khelaifi a laissé Nicolas Sarkozy tout seule samedi dans la corbeille du Parc des Princes, le président du Paris Saint-Germain n'assistant pas au match PSG-Strasbourg, ce qui est extrêmement rare pour être signalé. Et comme en plus il avait été annoncé que le boss qatari du Paris SG était rentré à Doha après la défaite face au Real Madrid, la machine à rumeurs s'est emballée. Pour certains, si Nasser Al-Khelaifi était ainsi reparti vers le Qatar c'était probablement pour envisager des décisions rapides et radicales.

La réalité est cependant totalement différente. Car si NAK est rentré dans son pays c'est dans le cadre de sa fonction de président de la Fédération de tennis du Qatar, laquelle a a signé un important contrat de sponsoring de trois ans avec Total. Le président du PSG a participé à une conférence de presse officialisant ce partenariat, avant d'assister à un diner de gala et aux derniers matches du Qatar Total Open de tennis qui s'est achevé ce dimanche avec la victoire de Petra Kvitova en finale. Aucun changement n'est donc à attendre dans les prochains jours du côté du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi attendant probablement le match retour face au Real Madrid avant d'éventuellement agir.