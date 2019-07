PSG : Al-Khelaïfi refuse une offre « ridicule » du Barça pour Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Déterminé à s’offrir Neymar en dépit de certaines contraintes financières évidentes, le FC Barcelone est enfin passé à l’offensive.

En effet, le journal AS affirme en ce début de semaine que le champion d’Espagne en titre a soumis une première proposition à l’état-major du Paris Saint-Germain. Et comme pressenti, c’est avec un échange de plusieurs joueurs que le club catalan tente de récupérer Neymar puisque le média espagnol indique que le Barça a proposé Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho en plus de la somme de 40 ME contre la venue de Neymar en provenance de Paris.

Une offre, selon les mots employés par le média, jugée « ridicule » par le président Nasser Al-Khelaïfi. Si le club de la capitale apprécie Philippe Coutinho ou Ousmane Dembélé, c’est du cash que le PSG souhaite récupérer dans cette opération, avec une somme comprise entre 220 et 300 ME. Neymar, qui a rencontré Leonardo au Camp des Loges lundi suite à son retard d’une semaine pour la reprise de l’entraînement, va être sanctionné par Paris. Le club francilien est toutefois déterminé à conserver son joueur, si aucune offre à la hauteur des espérances du club n’atterrissait sur le bureau de Nasser Al-Khelaïfi.