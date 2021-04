PSG : Al-Khelaïfi refuse de donner un centime de plus à Neymar

Dans : PSG.

Malgré une saison tronquée par les blessures, Neymar apporte quand même sa patte dans la progression du Paris Saint-Germain sur ces dernières années. De quoi s'assurer une belle prolongation de contrat.

Durant ce sprint final, Neymar est sur pieds, c'est déjà ça. Contrairement à ses deux premières saisons au PSG, où il avait raté les fins de saison à cause de graves blessures au pied, l'international brésilien est opérationnel et plutôt en jambes. Freiné par un souci aux adducteurs de février à mars, Neymar monte peu à peu en puissance. Après un joli match aller contre le Bayern (3-2), avec deux passes décisives pour Marquinhos et Mbappé, il a rejoué tout le match retour face à Munich au Parc des Princes cette semaine (0-1). Avec la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions en poche, l'attaquant de 29 ans aborde cette fin de saison avec envie, lui qui rêve de soulever la C1 avec le maillot du PSG. Mais en attendant de connaître le dénouement de cet exercice 2020-2021, où Paris va aussi jouer le titre de champion de France en L1, Neymar est en train de sécuriser son avenir.

Pas d'augmentation salariale pour Neymar

Actuellement sous contrat jusqu'en 2022, l'Auriverde va bientôt prolonger de quatre ans. Ce vendredi, Nicolò Schira, journaliste spécialisé dans le mercato, a même confirmé que la prolongation de Neymar est « bouclée ». Une officialisation est attendue pour les prochains jours. Si le Brésilien et le PSG vont se re-taper dans les mains, c'est parce que les deux parties ont fait des efforts. Car avec sa prolongation de bail, Neymar va garder le même salaire qu'à l'heure actuelle, soit 30 millions d'euros par an. À la base, l'ancien Barcelonais voulait une augmentation salariale, mais compte tenu de la crise, Neymar s'est finalement assis sur un chèque supplémentaire. Et de son côté, Paris, qui prévoit de perdre plusieurs centaines de millions d'euros à cause du Covid, a fait l'effort de ne pas réduire les émoluments de sa star pour pouvoir la conserver dans son effectif sur le long terme. Des efforts qui vont donc aboutir à une nouvelle signature de Neymar à Paris. Neymar qui sera peut-être rattrapé par Kylian Mbappé en haut de la grille des salaires du PSG, vu que l'international français réclame lui aussi 30 ME pour prolonger son bail à Paris.