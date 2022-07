Kimpembe refuse Chelsea, il aime trop le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a encore pas mal de chantiers à finaliser d'ici la fin du mercato. La volonté de Luis Campos est notamment de renforcer la défense francilienne.

A Paris, on est actuellement sur pas mal de fronts. Christophe Galtier et son groupe sont présents au Japon pour une tournée estivale préparative au Trophée des champions face à Nantes. En interne, le club de la capitale travaille aussi sur le recrutement de joueurs bien choisis. Alors qu'Hugo Ekitike vient tout juste de débarquer au PSG, l'ancien du Stade de Reims sera bientôt accompagné par d'autres éléments. Si on parlait beaucoup ces dernières semaines de joueurs comme Milan Skriniar (Inter), Renato Sanches (LOSC) ou encore Gianluca Scamacca (Sassuolo), le PSG négociait apparemment avec un joueur mystère, puisque Nordi Mukiele est annoncé proche de la capitale. L'international français viendra sans doute concurrencer Achraf Hakimi. Une bonne nouvelle pour la défense du PSG, qui devrait également conserver Presnel Kimpembe.

Kimpembe jure fidélité au PSG

🚨 Presnel Kimpembe 🇫🇷 n’a PAS demandé à quitter le PSG cet été ! ❌



Luis Campos et Christophe Galtier s’imaginent commencer la saison avec lui et ce, malgré l’intérêt poussé de deux clubs dont Chelsea.



(L’ÉQUIPE) — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) July 18, 2022

Selon les informations de l'Evening Standard, Presnel Kimpembe ne souhaite pas accepter la proposition de Chelsea. Pourtant, Thomas Tuchel en personne a beaucoup fait pour le convaincre de le rejoindre à Londres. Mais le titi francilien veut se battre pour garder sa place à Paris, même en cas de venue d'un nouveau défenseur central. Conscient qu'attirer Kimpembe sera très dur cet été, Chelsea veut boucler au plus vite la venue de Jules Koundé en provenance du FC Séville. Le média anglais précise que Chelsea et Koundé sont déjà d'accord sur les bases d'un contrat. Les Blues ont envoyé une offre de 60 millions d'euros à la direction andalouse. Des négociations ont toujours lieu mais il filtre que Séville préfère vendre Koundé à Chelsea plutôt qu'au FC Barcelone, concurrent direct en Liga. Sera-ce suffisant pour oublier Kimpembe ? Le mercato est encore long et pas mal de choses sont encore susceptibles de se passer, que ce soit à Chelsea ou au PSG.