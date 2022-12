PSG : Al-Khelaïfi referme la porte à Mbappé

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Depuis qu'il a prolongé au PSG, Kylian Mbappé ne semble pas satisfait des promesses qui lui ont été faites au moment de renouveler son contrat. Alors que des rumeurs de départ ont éclaté ces dernières semaines, Nasser al-Khelaïfi s'est exprimé sur l'avenir de sa star.

Malgré les convoitises du Real Madrid, Kylian Mbappé a pris la décision de repousser son transfert en Espagne et de rester au PSG. Un choix qui a été autant critiqué qu'apprécié. Depuis, le joueur de 23 ans est annoncé proche d'un départ. Des rumeurs incessantes qui polluent l'atmosphère au sein du vestiaire parisien. Nasser Al-Khelaïfi est revenu sur la situation de son attaquant vedette au cours d'un entretien avec la Gazzetta dello Sport. « Kylian vient de signer un nouveau contrat avec le PSG il y a quelques mois et il est heureux de faire partie du projet PSG. Rappelons que le PSG n'a pas perdu un seul match cette saison » a déclaré le président qatari qui estime que Kylian Mbappé n'est pas sur le marché des transferts et que Paris est toujours aussi compétitif.

Al-Khelaïfi prépare l'avenir du PSG

Le président du PSG a également évoqué l'avenir de Paris. Le club de la capitale cherche actuellement un investisseur. Après la Coupe du monde au Qatar, le PSG ne va pas s'arrêter de se développer et va continuer d'essayer de grandir encore un peu plus, afin de devenir le plus grand club au monde. « Nous avons encore beaucoup à faire, le PSG entre dans une nouvelle phase de croissance et de développement. On sait que beaucoup nous demandent d'entrer au capital avec une participation minoritaire » a confié Nasser al-Khelaïfi. Le PSG recherche un fonds d'investissement ou un homme d'affaires, capable de racheter 10 à 15% du capital du club. Une façon pour le PSG de s'étendre et d'éponger les lourdes dépenses.