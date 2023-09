PSG ‍: Al-Khelaïfi réélu à l’association européenne des clubs

Nasser Al-Khelaïfi reste aux commandes de l’association européenne des clubs (ECA). Ce jeudi, le président du Paris Saint-Germain a été réélu par ses pairs jusqu’en 2027. Il s’agira du deuxième mandat consécutif pour le Qatari, déjà élu en 2021 après la démission d’Andrea Agnelli pendant le projet de Super Ligue. Sans surprise, le dirigeant parisien conserve également son statut de représentant de l’ECA au Comité exécutif de l’UEFA.

Introducing the ECA Chairman & Vice-Chairs for the 2023-27 cycle, ahead of today's press conference at the 30th ECA General Assembly in Berlin. #WeAreECA #HeartofFootball #WeAreECA pic.twitter.com/3mASf5tblx