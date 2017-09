PSG : Al-Khelaifi offre un maillot de Neymar au musée de Louis Nicollin

Dans : PSG, Ligue 1, MHSC.

On le sait Louis Nicollin appréciait énormément Nasser Al-Khelaifi et la réciproque était vraie, les deux présidents ayant sympathisé l'année où le club héraultais avait décroché le titre de champion de France au nez et à la barbe du PSG.

Ce samedi, quelques mois après la mort accidentelle de l'ancien président de Montpellier, et à l'occasion du déplacement effectué ce samedi par le PSG à la Mosson, le président du Paris Saint-Germain a tenu à offrir à Laurent Nicollin un maillot dédicacé de Neymar pour l'incroyable collection d'objets liés au sport que Loulou Nicollin avait mis en place. Un moment très émouvant pour le fils de l'emblématique patron du MHSC et l'actuel patron du PSG.