PSG ‍: Al-Khelaïfi n'a pas pardonné à Marcus Rashford

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé sur le départ, le PSG lui cherche un remplaçant de qualité. Parmi les joueurs qui plaisent au club de la capitale : Marcus Rashford.

Le PSG va devoir se montrer particulièrement inspiré concernant le remplaçant de Kylian Mbappé. Les dossiers sont durs et pénibles au vu de la qualité des joueurs recherchés. Parmi les joueurs qui plaisent beaucoup au board francilien depuis pas mal de saisons déjà : Marcus Rashford. L'ailier anglais de Manchester United est très irrégulier depuis le début de cet exercice mais n'a apparemment pas très envie de quitter l'Angleterre l'été prochain. C'est en tout cas ce qu'avance Ben Jacobs.

Rashford, le PSG l'a mauvaise

Le journaliste britannique a en effet indiqué ces dernières heures que Marcus Rashford prévoit de poursuivre sa carrière chez les Red Devils en se battant pour une place de titulaire. « Il se dit qu'il est très enthousiasmé par ce nouveau projet dirigé par INEOS et qu'il en jouera un rôle important et qu'il retrouvera finalement sa forme de la saison dernière, lorsqu'il était en feu », a notamment indiqué Ben Jacobs, qui affirme que le PSG se sent de son côté utilisé par l'Anglais : « La situation avec le PSG est que Rashford, comme je l'ai révélé il y a quelques semaines, est sur la liste du PSG et a évidemment été une cible à partir de 2022. Mais lors des contacts les plus récents entre le camp de Rashford et le PSG, avant que Rashford ne prolonge son contrat avec Manchester United, le PSG avait le sentiment d'être utilisé dans le cadre d'un jeu d'influence pour obtenir à Rashford les meilleures conditions possibles à Old Trafford ». Sous contrat jusqu'en juin 2028 avec Manchester United, le crack des Three Lions va donc rester encore quelques mois au moins chez les Red Devils. Cependant, rien ne lui sera épargné, alors qu'il n'a marqué que 5 buts cette saison en Premier League. Les fans veulent le voir très vite se reprendre en main, surtout que la concurrence devrait être plus rude la saison prochaine.