PSG ‍: Al-Khelaifi fou de rage, Kolo Muani l'a fait craquer

Par Claude Dautel

Le dernier jour du mercato a été très agité du côté du Paris Saint-Germain, et cela s'est terminé positivement avec la signature de Randal Kolo Muani. Nasser Al-Khelaifi était à bout de nerfs.

C’est peu après minuit que le Paris Saint-Germain a officialisé la signature de Randal Kolo Muani, dernier renfort d’un mercato 2023 légendaire pour les champions de France. Pour aboutir à la signature de l’attaquant de Francfort, le PSG a sué sang et eau durant les dernières 24 heures, car rien ne s’est passé comme prévu, au point même que Nasser Al-Khelaifi a totalement craqué en fin d’après-midi lorsque le président qatari du club de la capitale a pensé que le transfert de Randal Kolo Muani n’allait pas se faire. Si vendredi midi, les deux clubs s’étaient entendus, l’Eintracht Francfort voulait toutefois recruter un attaquant pour composer le départ de l’international tricolore. Et les heures sont passées sans que rien ne se passe, mettant à bout de nerfs Nasser Al-Khelaifi, alors à Nice où il était après le tirage au sort de la Ligue des champions. Un joueur du PSG a focalisé la rage de son patron.

Al-Khelaifi a pensé que le deal était mort

Ce joueur, c’est Hugo Ekitike. Car Nasser Al-Khelaifi pensait pouvoir envoyer l’ancien attaquant du Stade de Reims à Francfort, ce que l’Eintracht envisageait. Face à cette situation, le dirigeant parisien a attendu une éventuelle évolution des choses avant de piquer un énorme coup de colère. Et cela même si Ekitike ne peut pas réellement être considéré comme fautif. « Les discussions entre le PSG et les agents d'Hugo Ekitike sont pour le moins houleuses. Nasser al-Khelaïfi entre dans une colère froide à l'égard du camp Ekitike qui, dans l'esprit du président parisien, bloque toutes formes d'avancées », explique le quotidien L’Equipe. Et Loïc Tanzi de préciser que la fureur de NAK était telle que du côté du clan Ekitike on a été sidéré de voir que le jeune attaquant, arrivé l’été dernier au PSG, était pointé traité comme un bouc émissaire. Car tout cela a eu un effet, Hugo Ekitike étant désormais considéré comme celui qui a failli faire capoter la signature de Kolo Muani. Et sur les réseaux sociaux, c'est un déluge d’insultes et de menace qui a visé le joueur de 21 ans, alors qu'Ekitike n'y était pour rien.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Randal Kolo Muani. L’attaquant français, qui portera le numéro 23, s’est engagé pour 5 ans avec le Club. ✍️



❤️💙 #WelcomeKoloMuani — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 1, 2023

Le Parisien confirme en effet que Francfort n'a jamais réellement considéré Hugo Ekitike comme un remplaçant possible pour Randal Kolo Muani, même si une offre dérisoire a été transmise au joueur parisien. « Le club du Rhin Main n’a jamais eu envie de s’aligner sur ses conditions salariales en France. Le longiligne avant-centre touche quelque 600 000 euros mensuels et ne voulait pas de son côté un deal où il aurait perdu trop d’argent. Les Allemands n’avaient même pas l’envie du tout de le recruter, au fond », précise le média francilien. Autrement dit, Nasser Al-Khelaifi a passé ses nerfs sur Hugo Ekitike sans réelle raison, preuve que le président du PSG a vraiment flippé de voir tout son travail sur le dossier Kolo Muani s'écrouler. Pour Ekitike, il va falloir désormais faire oublier tout cela aux supporters.