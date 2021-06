PSG : Al-Khelaïfi fait plaisir à Mbappé

Dans : PSG.

Capitaine de la sélection des Pays-Bas, Georginio Wijnaldum s’est officiellement engagé en faveur du PSG juste avant l’Euro.

Buteur pour le premier match des Pays-Bas face à l’Ukraine dimanche soir (3-2), Georginio Wijnaldum a recalé le FC Barcelone au dernier moment afin de s’engager en faveur du Paris SG. De toute évidence, il s’agit d’une recrue de taille pour Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, d’autant plus que l’ancien vice-capitaine de Liverpool était libre de tout contrat. Kylian Mbappé, qui souhaite une équipe taillée pour remporter la Ligue des Champions afin de prolonger à Paris, a logiquement été très enthousiaste devant une telle arrivée. Interrogé par RTL, le buteur du PSG et de l’Equipe de France a confirmé que la signature de Georginio Wijnaldum était une excellente nouvelle. Même s’il le répète à longueur de temps depuis deux jours, actuellement, le Paris Saint-Germain est loin d’être sa priorité.

« C’est un très bon joueur, c’est vraiment un très bon joueur » s’est félicité Kylian Mbappé au sujet de Georginio Wijnaldum, avant de poursuivre. « Je suis très content qu’il arrive. C’était une belle opportunité que le club a saisie, ils ont très bien travaillé ». Et de conclure en restant focus sur l’Equipe de France, qui dispute ce mardi soir son premier match dans cet Euro face à l’Allemagne à Munich. « Maintenant le PSG ça n’est absolument pas ma priorité. Ma priorité c’est l’équipe de France, c’est cet Euro. Je suis concentré à 100% sur l’Euro ». Présent dimanche après-midi en conférence de presse, Kylian Mbappé avait tenu des propos similaires en faisant savoir que le temps d’un mois, le Paris Saint-Germain n’était absolument plus sa priorité, et qu’il se concentrait totalement sur la France. Mbappé avait d’ailleurs profité de l’occasion pour rappeler qu’il n’avait jamais soufflé le nom d’un joueur à Leonardo ou à Nasser Al-Khelaïfi dans l’optique du mercato.